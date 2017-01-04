Ячейку связанных с «Аль-Каидой» террористов разоблачили в Тунисе

Тунис, 4 января. Власти Туниса объявили о ликвидации террористической ячейки на востоке страны, которая была связана с «Аль-Каидой». 13 участников группировки были арестованы в провинции Сус.

«Национальная гвардия Туниса раскрыла в провинции Сус террористическую ячейку в городе Эргла из 13 участников», — сообщили представители МВД Туниса. По данным пресс-службы, возраст задержанных составил от двадцати до сорока лет. Они организовывали тайные собрания в местной мечети и отправили в горячие точки не менее дюжины своих товарищей.

По данным МВД Туниса, группировка работала в контакте с боевиками одной из групп в международной сети исламского терроризма, созданной группировкой «Аль-Каида» (запрещена в РФ).