Сирия: российские военные доставили десятки тысяч тонн гумпомощи мирным жителям

Москва, 4 января. За время помощи ВКС РФ властям Сирии российские военные обезвредили тысячи взрывоопасных предметов и доставили мирным жителям десятки тысяч тонн гумпомощи.

«Очищено и обезврежено 26 тысяч 853 взрывоопасных предмета на 1 тысяче 420 гектарах», — заявили в министерстве обороны России. «В Сирию доставлены и переданы местному населению десятки тысяч тонн гуманитарной помощи, медикаментов и предметов первой необходимости», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно, что российские военные предотвратили крупный теракт в Алеппо. Как сообщала Газета.Ru, российские медики также оказывают помощь пострадавшим в Алеппо.

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