Разведка ДНР обнаружила украинские танки к югу от Донецка

Донецк, 4 декабря. Разведка Донецкой народной республики (ДНР) выявила украинские танки на юге от Донецка. Об этом заявил в среду замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Согласно приведенным данным, украинские танки в количестве не мене трех единиц были замечены под Тельманово на юге от Донецка, в районе оккупированного Гранитного. Кроме того, в оккупированном ВСУ селе Водяное в четырех километрах от линии разграничения разведка зафиксировала усиление позиций ВСУ тремя минометами калибра 120 мм.

Как сообщало агентство НСН, Украина надеется вернуть контроль над всей территорией Донбасса уже в 2017-м году.

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Ранее сообщалось, что боевики запрещенного в России украинского националистического движения «Правый сектор» были переброшены к линии разграничения в Донбассе.

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