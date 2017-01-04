ВКС РФ помогли уничтожить 35 тыс. террористов в Сирии

Москва, 4 января. Свыше трех десятков тысяч боевиков, среди которых 204 полевых командира уничтожены в Сирии при поддержке ВСК РФ, сообщили представители Минобороны России.

Как уточнил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, при поддержке ВСК РФ от боевиков освобождено 12 тыс. 360 квадратных километров территории Сирии и 499 населенных пунктов. «Уничтожены 35 тыс. боевиков, в их числе — 204 полевых командира», — добавил он.

Кроме того, были ликвидированы 725 тренировочных лагерей террористов, 405 заводов и мастерских по производству боеприпасов, у боевиков изъято 448 танков и других боевых бронированных машин.

Террористы лишились 57 реактивных систем залпового огня, 418 самодельных реактивных систем залпового огня, 410 минометов и более 28 тыс. единиц стрелкового оружия, уточнили в Минобороны.

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