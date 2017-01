США как «мимолетная звезда истории»: Китай осудил новое назначение Трампа

Дональд Трамп предпринял очередной шаг по изменению торговой политики США, назначив на пост главы Торгового представительства давнего критика Китая и сторонника протекционизма Роберта Лайтхайзера.

Федеральное агентство новостей представляет перевод опубликованной The Guardian статьи Кристи Яо (Christy Yao) «Китай назвал США «мимолетной звездой» истории после того, как Трамп назначил протекциониста своим главным торговым представителем» (China calls US 'a shooting star' in history as Trump picks protectionist trade chief).

69-летний Роберт Лайтхайзер настаивает на повышении тарифов и ранее уже неоднократно выступал с критикой Китая за нежелание КНР присоединиться к международным торговым практикам. При этом Лайтхайзер настаивает на том, что для изменения сложившейся ситуации необходимо дальнейшее ужесточение политических мер по отношению к Китаю.

Последнее назначение Трампа, скорее всего, будет расценено Пекином как очень тревожный сигнал. Так, государственные СМИ Китая уже заявили, что «Трамп просто зациклен на вопросах торговли». Кроме того, они посоветовали избранному президенту США «не пытаться командовать Китаем» в вопросах экономики и национальной безопасности.

«Пусть наглые американцы осознают, что Соединенные Штаты Америки, возможно, являются лишь мимолетной звездой на широком горизонте истории», — заявляют авторы китайского таблоида Global Times.

Во многом данная статья также стала ответом на назначение Дональдом Трампом в прошлом месяце Питера Наварро главой нового президентского ведомства, отвечающего за вопросы торговой и промышленной политики. Оно и неудивительно. Ранее Наварро назвал правительство Китая «гадкой, паразитарной, жестокой, агрессивной, грубой, бессердечной, аморальной, беспощадной и абсолютно тоталитарной империалистической силой».

Факт остается фактом. Трамп заполнил свою администрацию представителями олигархии, пообещав пересмотреть условия торговых сделок и принять кардинальные меры против, как он считает, несправедливой экономической политики Китая.

Лайтхайзер во времена Рейгана был чиновником по торговым вопросам и уже входил в администрацию президента США в качестве торгового представителя. На этом посту он вел переговоры по ограничению импорта стали со многими странами. Затем он продолжил карьеру в качестве торгового адвоката и представлял интересы таких гигантов, как US Steel Corp. При этом он также искал пути по сокращению объемы импорта.

В 2011 году в своей авторской статье для газеты Washington Times Лайтхайзер написал: «Почему мы постоянно позволяем Китаю управлять торговлей и при этом надеемся на осуществление такой консервативной цели как усиление рынков? Рынки не работают лучше, когда мы переносим производство в Китай. Во многом это так из-за действий китайского правительства».

Лайтхайзер не так склонен к громким заявлениям, как Наварро, однако оба считают, что экономическая политика Китая является в корне неверной.

«Долгие годы бездействия и заторможенности американских политиков создали условия для возникновения изъянов в американо-китайской торговле. Многими они сейчас рассматриваются как серьезная угроза нашей экономике, — пишет Лайтхайзер. — В дальнейшем политики США должны серьезнее отнестись к этой проблеме и применить гораздо более агрессивный подход в отношениях с Китаем».

Многие политические меры, на которых настаивает Лайтхайзер, по мнению экспертов, могут привести к торговой войне между двумя крупнейшими экономиками мира. Он входит в число сторонников жесткого курса правительства в отношениях с Китаем. В свою очередь, Трамп заявляет, что Лайтхайзер будет «бороться за выгодные торговые сделки, которые в первую очередь пойдут на благо американских рабочих».

«Им будет проведена замечательная работа по смене неудачной торговой политики, которая лишила многих американцев причитающегося им процветания», — сказал Трамп, объявив о возвращении Лайтхайзера в торговую политику после его тридцатилетнего отсутствия.

Шен Дингли, глава Центра американских исследований шанхайского университета Фудань, прокомментировал сложившуюся ситуацию следующим образом: «Все должны успокоиться и быть хладнокровными. Нужно позволить решить все вопросы международным организациям, таким как ВТО. Пока Китай не нарушает правила, ему не стоит опасаться жесткой позиции со стороны Америки».

Трамп, однако, может изменить эти самые правила, перекроив экономическую политику США. Он объявил, что готов в первый день своего президентства уйти из Транстихоокеанского партнерства, которое было подготовлено администрацией Барака Обамы.

Луис Куиджс, глава отдела азиатской экономики Оксфордского цента экономики, в прошлом старший экономист Всемирного банка по вопросам Китая, заявил: «Можно быть почти на все 100% уверенным в том, что в экономической политике при Трампе усилятся националистические нотки, и она будет носить более явный характер государственного вмешательства. Четко видно, что такие меры будет особенно суровы в отношении Китая».

По расчетам Куиджса, по сравнению с тремя предыдущими хозяевами Белого дома Трамп будет гораздо более заинтересован в нюансах и мелочах торговой политики. В отличие от Трампа три предыдущие президентские администрации в целом считали свободную торговлю выгодной для экономики США. Задача президента, полагали они, должна сводиться к тому, чтобы определять торговую политику США лишь в самых общих чертах.

«Администрация Трампа будет уделять многосторонним торговым соглашениям лишь самый минимум внимания, — добавляет Куиджс. — Сесть с командой Трампа за стол переговоров и договориться о взаимовыгодных сделках будет довольно трудно».

Новую кандидатуру в команду Трампа еще необходимо согласовать с Сенатом. Между тем глава финансового комитета Республиканской партии Оррин Хэтч уже заявил, что «с нетерпением ожидает бурного обсуждения приоритетных направлений деятельности Роберта (Лайтхайзера) и его видения торговых отношений».