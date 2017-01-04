Путин назначил федеральных судей в десятках регионов России

Москва, 4 января. Президент Владимир Путин в среду своим указом назначил судей федеральных судов различного уровня и представителей президента РФ в судейских квалификационных коллегиях в различных субъектах Российской Федерации. Федеральный судьи в различных населенных пунктах и субъектах страны были назначены с 6-летним сроком полномочий.

Среди прочих, были назначены судьи верховных судов республик, в ходящих в состав РФ и краевых судов, а также районных, военных и арбитражных судов для большого списка различного уровня субъектов России.

Кроме того, шестеро представителей президента РФ в квалификационных коллегиях судей были освобождены от своих должностей, в том числе в Башкортостане, Крыму, Севастополе и Калининграде. В Севастополь при этом был немедленно назначен в качестве нового представителя президента Александр Антонцев.