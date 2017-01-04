Стало известно, почему аэропорт Калининграда не открывают после ЧП с А320

Калининград, 4 декабря. Аэропорт Калининграда «Храброво» не имеет необходимой спецтехники для эвакуации пассажирского самолета А320, который ранее выкатился за пределы ВПП. По словам источника в экстренных службах, для эвакуации воздушного судна будет задействован специальный кран.

«У аэропорта нет спецтехники, чтобы эвакуировать самолет в случае его выкатывания», — отметил он.

В настоящее время работа калининградского аэропорта приостановлена. Известно, что по правилам эвакуация такого самолета должна занимать от 40 минут до трех часов, передает РИА Новости.

Как сообщало ранее агентство НСН, самолет авиакомпании «Аэрофлот» совершил аварийную посадку. На борту лайнера находились 167 человек, ни один их них не пострадал.