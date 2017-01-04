Два десятка машин всмятку: на МКАД гололед спровоцировал сразу шесть ДТП

Москва, 4 января. Сразу 23 автомобиля попали в ДТП на 20 километре Московской кольцевой автодороги. Всего на юге МКАД произошло шесть ДТП.

По предварительным данным, в результате столкновений никто не пострадал, но повреждения получили 23 машины. Кроме того, южный участок МКАД парализовали пробки.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства и подробности произошедшего устанавливаются.Источник в экстренных службах столицы сообщил, что по предварительным данным, столкновение произошло из-за гололедицы, пишет газета «Известия».

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