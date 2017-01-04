Ученые посчитали, сколько дней займет полный зомби-апокалипсис

Москва, 4 января. В случае зомби-апокалипсиса у человечества будет 100 дней, чтобы дать отпор нежити, иначе люди будут обречены на вымирание, настолько сильно сократится популяция людей. Об этом говорится в статье в Journal of Physics Special Topics.

Ученые заметили, что определяют ситуацию два фактора — насколько быстро укушенный превращается в зомби и сколько такие зомби живут — несколько недель или же несколько лет, а то и десятилетий. В статье отмечается, что даже если эпидемия начнется с одного зомби, появившегося в густонаселенной местности, через 100 дней на Земле останется 181 человек и около 19 миллионов зомби. Возможность уничтожения зомби людьми в данном случае не рассматривалась. «В этом случае у человечества, быть может, останется больше шансов выжить», — отметили авторы.

Ранее Газета.Ru сообщала, что зомби стал одним из самых популярных образов на Хэллоуин.

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