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ИГ в Мосуле выпустило видео с атакой смертника на инвалидной коляске
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ИГ в Мосуле выпустило видео с атакой смертника на инвалидной коляске

Сегодня 15:20
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ИГ в Мосуле выпустило видео с атакой смертника на инвалидной коляске

Мосул, 4 января. Террористы запрещенного в РФ «Исламского государства» выпустили новое пропагандистское видео, которые группировка использует для устрашения своих противников. Видео состоит из набора сюжетов и в целом посвящено борьбе с шпионами других государств, которые проникают в ряды группировки.

Кроме прочего, в видео появляется террорист-смертник на инвалидной коляске, который дает интервью на камеру, после чего совершает нападение на иракских солдат близ Мосула с использованием начиненной взрывчаткой инвалидной коляски. Как отмечают СМИ, за прошедший год в Мосуле и иракской провинции Ниневия было совершено более трехсот терактов с использованием террористов-смертников.

Другим пугающим сюжетом видео, получившего название «Процессия света», является казнь предполагаемого иракского шпиона: его топят в аквариуме для рыбок, в то время как камера снимает его лицо через прозрачное дно.

Напомним, как сообщали «Известия», Пентагон признал гибель более полутора сотен мирных жителей Ирака и Сирии в ходе операции против «Исламского государства».

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Валентин Меликов
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