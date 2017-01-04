Сирия, 4 января. Подразделения сирийской армии оттеснили террористов ИГ* дальше от базы «Т-4» под Пальмирой и нанесли им серьезный урон в живой силе. В Западной Гуте в Дамаске несколько повстанческих группировок решили сдаться властям. В иракском Тикрите обнаружены тела 80 жертв ИГ, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Премьер министр Турции Бинали Йылдырым заявил о том, что турецкая сторона совместно с представителями России в данный момент работают над документом, предусматривающим введение санкций против боевиков оппозиционных группировок, которые нарушают установленный на территории Сирийской Арабской Республики режим перемирия.

Провинция Дамаск

Боевики оппозиционных формирований выразили готовность сдать три подконтрольных им населенных пункта в Западной Гуте, а также всю размещенную там технику военнослужащим Сирийской арабской армии (САА) в обмен на возможность беспрепятственной покинуть провинцию Дамаск и направится в Идлиб.

Командование правительственной армии перебросило несколько подразделений военнослужащих на позиции САА в долине Вади Барда на северо-западе от Дамаска. В скором времени сирийские войска начнут последний этап операции по зачистке территории от боевиков группировки «Джебхат Фатх аш-Шам»**.

Солдатам правительственных войск удалось отразить массированную атаку боевиков формирования «Джейш Аль-Ислам»*** на свои позиции в районе населенного пункта Хазрама, расположенного в Восточной Гуте. В ходе контрнаступления правительственная армия захватила несколько стратегически важных объектов террористов на окраине Хазрамы.

Провинция Латакия

Как сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон, еще несколько группировок боевиков оппозиции, дислоцирующихся на севере провинции Латакия, приняли решение сложить оружие и присоединиться к мирному соглашению с сирийским правительством. На данный момент к мирному плану присоединились уже 1 086 населенных пунктов.

Провинция Алеппо

В нескольких школах освобожденных районов города Алеппо были обнаружены агитационные листовки и брошюры формирования «Джебхат Фатх аш-Шам». Вся литература была уничтожена, жители были предупреждены о необходимости звонить по горячей линии в случае обнаружения какой-либо экстремистской агитационной литературы.

Провинция Хомс

Подразделения правительственной армии провели несколько массированных артиллерийских обстрелов позиций террористов ИГ в окрестностях военной авиабазы «Т-4» недалеко от Пальмиры, также по местам концентрации сил боевиков было нанесено несколько ракетных ударов. В результате террористам был нанесен серьезный удар в численной силе. Отряды ИГ были вынуждены отступить со своих позиций назад. Таким образом, правительственным войскам удалось отбить обширные территории в регионе.

Провинция Дейр эз-Зор

Сирийские войска продолжают вести активные боевые действия против боевиков ИГ в нескольких районах на южной окраине города Дейр эз-Зор. Наиболее ожесточенные столкновения отмечаются вблизи населенного пункта Аль-Джафра, недалеко от аэропорта и возле КПП «Панорама». Сообщается, что в результате боев было ликвидировано несколько групп террористов.

Провинция Даръа

Боевики так называемой умеренной оппозиции вновь атаковали позиции подразделений сирийской армии в районе населенного пункта Аль-Ярмук, находящегося на западе от города Даръа. Правительственные военнослужащие были вынуждены открыть ответный огонь из артиллерийских орудий и минометов. Уничтожено несколько боевиков, однако перестрелки в регионе пока продолжаются.

Провинция Кунейтра

Согласно данным источника в командовании правительственной армии, военные победы в Дамаске и готовность нескольких повстанческих группировок сдать своих позиции в Западной Гуте позволят сирийским войскам сконцентрироваться на провинции Кунейтра. Как сообщает источник, планируются широкомасштабные операции против террористов в нескольких частях Кунейтры.

Ирак

В районе дворца бывшего диктатора Саддама Хусейна в Тикрите в 140 км к северо-западу от Багдада обнаружены тела около 80 человек. Предполагается, что это жертвы террористов ИГ, убитые в июне 2014 года, когда боевики захватили в плен и замучили до смерти около 1 700 иракских курсантов военно-воздушных сил.