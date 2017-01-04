Минобороны РФ ответило на заявления ЦРУ о тактике «выжженной земли» в Сирии

Москва, 4 января. Министерство обороны РФ прокомментировало заявления главы ЦРУ США Джона Бреннана об использовании Россией в Сирии тактики «выжженной земли».

«Рано или поздно за все это придется отвечать. Поэтому попытка господина Бреннана подстелить своим заявлением «соломки на будущее» вряд ли спасет», — заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По словам генерал-майора, заявления главы ЦРУ стали «лебединой песней» уходящей администрации США, в которой проступил «злобный хрип русофобов-неудачников». При этом он напомнил, как «международная коалиция» еще с 2012 года методично и последовательно разрушала всю экономическую инфраструктуру Сирии. Все это, как подчеркнул Конашенков, делалось для максимального ослабления легитимного правительства Сирии.

«Удивительным образом под бомбардировки США и коалиции не попадали только уже захваченные ИГ объекты нефтедобычи, позволявшие боевикам зарабатывать на незаконной продаже нефти десятки миллионов долларов ежемесячно и вербовать с их помощью в свои ряды наемников со всего мира», — отметил представитель Минобороны РФ.

Напомним, группировка ИГ запрещена в России по решению Верховного суда РФ.

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