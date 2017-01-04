Пожар вспыхнул на детской елке в «Ленфильме»

Санкт-Петербург, 4 января. Пожар, едва не вспыхнувший в среду на «Ленфильме», привел к эвакуации детей, собравшихся на новогоднюю елку в одном из павильонов киностудии. Сведения о возгорании сообщили в региональном управлении МЧС России.

«В 13.12 по московскому времени поступила заявка о задымлении в пятом павильоне, детей эвакуировали, проверили, короткое замыкание без горения», — сообщили представители МЧС Санкт-Петербурга.

При коротком замыкании никто не пострадал.

Напомним, сегодня в Южном Бутове в Москве произошел пожар второй категории сложности, огонь охватил около тысячи квадратных метров складской площади.