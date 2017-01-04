Донецк, Ясиноватая и села на юге ДНР попали под обстрел ВСУ

Донецк, 4 декабря. Замкомандующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что украинская армия 1233 раза открывала огонь по прифронтовым территориям ДНР за прошедшие сутки. По его словам, противник применил минометы 120 и 82 мм, различные типы гранатометов, вооружение боевой машины пехоты, а также стрелковое оружие.

Так, под огонь ВСУ попали Донецк, поселки Трудовские, Александровка, Крутая Балка, город Ясиноватая, Железная Балка, Зайцево, районы сел Саханка, Ленинское, Коминтерново.

Как сообщала «Газета.ру», двое военнослужащих вооруженных сил Украины погибли и двое ранены в Донбассе в результате неосторожного обращения с оружием.

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Ранее сообщалось, что украинские силовики за минувшие сутки трижды обстреляли позиции народной милиции Луганской народной республики, несмотря на перемирие.