Британцы получат инструкции по выживанию при теракте в виде приложения для смартфона

Лондон, 4 января. Руководство по оказанию первой медпомощи создано для британцев, инструкции можно скачать в виде приложения для смартфона, информирует «Би-би-си».

Приложение CitizenAID было разработано военными и гражданскими врачами. Эти инструкции должны помочь спасти жизни многим людям - в них рассказывается, как оказать первую помощь себе и тем, кто рядом, до прибытия на место происшествия экстренных служб. Информацию можно получить как в виде приложения для смартфона, так и в виде карманной книги.

Ранее Газета.Ru сообщала о крупном ДТП, при котором пострадавшим первую помощь оказали очевидцы.

Выберите главное событие 2016 года!