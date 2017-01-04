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Назначение Луценко генпрокурором Украины обернулось уголовным делом
Украина

Назначение Луценко генпрокурором Украины обернулось уголовным делом

Сегодня 14:52
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Назначение Луценко генпрокурором Украины обернулось уголовным делом

Киев, 4 декабря. В связи с назначением Юрия Луценко генеральным прокурором Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное дело о коррупции. Об этом написал на своей странице в Facebook бывший заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин.

Согласно приведенным данным, уголовное дело было возбуждено по заявлению Кузьмина о назначении Луценко генпрокурором за взятку. Как сообщает сам Кузьмин, оригинал письма депутата Александра Онищенко, в котором он признается в передаче взяток депутатам за назначение генпрокурора, будет передан детективам Национального антикоррупционного бюро.

Как сообщала «Газета.ру», ранее Луценко заявил, что один из бывших депутатов Государственной думы России дал важные показания по делу о госизмене, в которой обвиняется Янукович.

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