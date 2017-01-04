Житель Китая с ножом набросился на воспитанников детсада в Гуанси

Пекин, 4 января. В китайской провинции Гуанси местный житель совершил шокирующее нападение на воспитанников детского сада в городе Пинсян. Сорокалетний мужчина перелез через стену детского сада и набросился на маленьких детей с ножом.

По данным полиции, нападавший успел нанести ранения 11 детям, однако ни одно из ранений не оказалось угрожающим жизни или хотя бы опасным. Полиция города в кратчайшие сроки схватила нападавшего, однако пока что от него не удалось добиться внятного объяснения причин антиобщественного поступка.