FAN-TV Лента новостей
Экс-тренер сборной РФ объяснил, почему россиян следует отстранить от Игр-2018
Спорт

Экс-тренер сборной РФ объяснил, почему россиян следует отстранить от Игр-2018

Сегодня 14:39
170

Экс-тренер сборной РФ объяснил, почему россиян следует отстранить от Игр-2018

Москва, 4 декабря. Экс-тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер сообщил, что если подтвердятся обвинения независимой комиссии WADA (Всемирное антидопинговое агентство), то всех российских спортсменов следует отстранить от участия в зимних Олимпийских играх, которые состоятся в 2018 году в Южной Корее.

Так, в интервью Frankfurter Allgemeine Пихлер заявил, что «если все сказанное подтвердится, россиянам нужно предоставить олимпийскую паузу и исключить».

«Ни в каких других мерах смысла не будет», если подтвердятся данные расследования комиссии Макларена, считает бывший наставник женской команды по биатлону. По словам Пихлера, у России «будет время подумать» при таком решении.

Как сообщала «Газета.ру», накануне член Международного олимпийского комитета Герхард Хейберг рассказал, что результаты проверки допинг-проб участвовавших в зимних Олимпийских играх в Сочи россиян станут известны в течение двух месяцев.

Выберите главное событие 2016 года!

комментарии
Тимур Румянцев
#олимпийские игры #пихлер
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия: переговоры в Астане будут означать конец «Ан-Нусры»

Сегодня 14:31
260

Новости Новороссии: Луганск фиксирует танки ВСУ в «серой зоне», Донецк и Ясиноватая под огнем минометов

Сегодня 14:00
281

Когда молчат пушки: ЦРУ обвиняет РФ в войне не по правилам

Сегодня 13:07
941

Сирия новости 4 января 2017 12.30: САА уничтожила командиров «Джебхат ан-Нусры», ИГ несет потери в Дейр эз-Зоре

Сегодня 12:30
714

Сирия сегодня: «Адмирал Кузнецов» в действии, удар по «Ан-Нусре», скорый старт переговоров в Астане

Сегодня 12:03
2101
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Остановить «сирийское безумие» и поставить спектакль о наводнении: итоги года–2016. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Ученые посчитали, сколько дней займет полный зомби-апокалипсис

15:33

Стало известно, почему аэропорт Калининграда не открывают после ЧП с А320

15:28

Два десятка машин всмятку: на МКАД гололед спровоцировал сразу шесть ДТП

15:25

ИГ в Мосуле выпустило видео с атакой смертника на инвалидной коляске

15:20

Донецк, Ясиноватая и села на юге ДНР попали под обстрел ВСУ

15:18

Британцы получат инструкции по выживанию при теракте в виде приложения для смартфона

15:11

Минобороны РФ ответило на заявления ЦРУ о тактике «выжженной земли» в Сирии

15:08

Пожар вспыхнул на детской елке в «Ленфильме»

15:06

Сочельник и ночь перед Рождеством: святочные гадания, традиции, приметы и запреты

15:00

Три человека погибли и пятеро пострадали в автокатастрофе в Башкирии

14:54

Назначение Луценко генпрокурором Украины обернулось уголовным делом

14:52

Житель Китая с ножом набросился на воспитанников детсада в Гуанси

14:44
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Ученые посчитали, сколько дней займет полный зомби-апокалипсис
Читать
Закрыть