Экс-тренер сборной РФ объяснил, почему россиян следует отстранить от Игр-2018

Москва, 4 декабря. Экс-тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер сообщил, что если подтвердятся обвинения независимой комиссии WADA (Всемирное антидопинговое агентство), то всех российских спортсменов следует отстранить от участия в зимних Олимпийских играх, которые состоятся в 2018 году в Южной Корее.

Так, в интервью Frankfurter Allgemeine Пихлер заявил, что «если все сказанное подтвердится, россиянам нужно предоставить олимпийскую паузу и исключить».

«Ни в каких других мерах смысла не будет», если подтвердятся данные расследования комиссии Макларена, считает бывший наставник женской команды по биатлону. По словам Пихлера, у России «будет время подумать» при таком решении.

Как сообщала «Газета.ру», накануне член Международного олимпийского комитета Герхард Хейберг рассказал, что результаты проверки допинг-проб участвовавших в зимних Олимпийских играх в Сочи россиян станут известны в течение двух месяцев.

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