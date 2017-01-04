Евросоюз наймет хакеров для борьбы с наркоторговлей в Сети

Брюссель, 4 января. Евросоюз привлечет хакеров для борьбы с наркоторговлей в Интернете, об этом говорится в новой стратегии, разработанной Европейским центром мониторинга наркотиков и наркозависимости (EMCDDA) до 2025 года.

Эксперты обратили внимание, что за минувшие шесть лет продавцы запрещенных веществ полностью переориентировались на продажи в Сети. Газета Soir пишет, что хакеры будут помогать EMCDDA выявлять интернет-сайты, на которых ведется торговля наркотическими веществами, их будут блокировать и разрывать сообщение между сбытчиком и потребителем.

Ранее Газета.Ru сообщала о взломе базы данных WADA хакерами.

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