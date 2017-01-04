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Открытие аэропорта Калининграда после ЧП с лайнером перенесли на 15.00
Происшествия

Открытие аэропорта Калининграда после ЧП с лайнером перенесли на 15.00

Сегодня 14:27
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Открытие аэропорта Калининграда после ЧП с лайнером перенесли на 15.00

Калининград, 4 января. Открытие аэропорта  «Храброво» в Калининграде после ЧП с пассажирским лайнером «Аэрофлота» отложили до 14.00 по местному времени (15.00 мск). Изначально воздушную гавань собирались открыть в 10.00, затем в полдень.

О том, что время открытия аэропорта вновь перенесли сообщил источник агентства РИА Новости.

Работа аэропорта была приостановлена после аварийной посадки пассажирского самолета «Аэрофлота», выполнявшего рейс из Москвы. Судно, на борту которого находилось 167 пассажиров и семь членов экипажа, выкатилось за пределы ВПП.

В результате пострадали три человека, у самолета зафиксировано повреждение шасси. Из-за инцидента были задержаны 16 рейсов. Видео аварийной посадки уже появилось в Сети. Очевидцы утверждают, что самолет «буквально сел на брюхо».

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Сирия: переговоры в Астане будут означать конец «Ан-Нусры»
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