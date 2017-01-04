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Путин поручил Генпрокуратуре проверить формирование программ капремонта
Политика

Путин поручил Генпрокуратуре проверить формирование программ капремонта

Сегодня 14:25
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Путин поручил Генпрокуратуре проверить формирование программ капремонта

Москва, 4 декабря. Генеральная прокуратура Российской Федерация проверит соблюдение закона при формировании региональных программ капремонта в многоквартирных домах по поручению президента России Владимира Путина. Генпрокурор РФ Юрий Чайка назначен ответственным за выполнение поручения. Соответствующая информация приводится на сайте Кремля.

Как говорится в поручении, до 1 октября 2017 года соответствующий доклад должен быть представлен. Поручение президента также касается многоквартирных домов, имеющих высокую степень физического износа основных конструктивных элементов, и многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия.

Напомним, накануне глава российского государства подписал указ, посвященный внесению изменений в положения о порядке прохождения военной службы, а также в дисциплинарный устав ВС РФ.

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Тимур Румянцев
#путин #россия #генпрокуратура
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