Сирия: переговоры в Астане будут означать конец «Ан-Нусры»

Переговоры враждующих сторон сирийской гражданской войны начнутся в Астане 23 января, заявил сегодня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Тем не менее, велик шанс того, что они могут быть сорваны. Переговоры состоятся только при условии, если режим тишины будет соблюдаться. Сейчас случаи его нарушения достаточно часты. «Если мы не остановим возрастающее количество нарушений перемирия, переговоры в Астане могут провалиться», — передает Anadolu слова турецкого министра иностранных дел.

Кроме того, НСН со ссылкой на Bloomberg сообщает, что 9 января в турецкую столицу Анкара для подготовки предстоящих переговоров в Казахстане прибудет группа российских экспертов и дипломатов.

Антон Мардасов, военный эксперт, начальник отдела исследований ближневосточных конфликтов Института инновационного развития, предоставил Федеральному агентству новостей свою оценку перспектив нового перемирия в Сирии и последующих переговоров в Астане.

«Сложно гадать, сорвется ли перемирие или нет. Здесь есть множество факторов, которые предугадать пока нельзя. Прежде всего, это поведение различных групп, сражающихся как на стороне боевиков, так и на стороне сирийского правительства. Сейчас перемирие нарушается в основном под Дамаском. Именно бои там послужили причиной для вчерашнего заявления сирийских оппозиционеров, что они могут отказаться от переговоров в Астане. Действительно — несмотря на все сообщения в официальных сирийских СМИ — подразделений «Ан-Нусры» («Джебхат Фатх аш-Шам», организация, запрещенная в РФ) в городах под Дамаском нет. Значит, правительственные войска сражаются там именно с умеренной оппозицией. Скорее всего, официальный Дамаск таким образом хочет обеспечить себе к началу диалога в Астане более сильные переговорные позиции. В любом случае, маховик войны трудно остановить при любом перемирии. Даже за вычетом «Ан-Нусры» в рядах вооруженной оппозиции есть масса радикальных группировок, желающих срыва режима тишины и продолжения войны», — отмечает Антон Мардасов.

В «Джебхат Фатх аш-Шам» сейчас прекрасно понимают, что установление стойкого перемирия будет означать конец их организации. Все же она актуальна только в условиях боевого времени, только как формирование, ведущее войну против правительственных сил. В случае начала процесса политического урегулирования ситуации в Сирии террористы «Ан-Нусры» сразу потеряют всех своих союзников и последователей в рядах «умеренных». Именно потому там сейчас активно пытаются саботировать режим тишины.

В любом случае, нынешнее перемирие, считает военный эксперт, имеет куда как больше шансов на успех, нежели предыдущее, заключенное в марте прошлого года. Ситуация на фронтах сирийской гражданской войны за прошедший год в значительной степени изменилась. «Многие вооруженные группы в Сирии начали все больше тяготеть к умеренной оппозиции, к «Сирийской свободной армии» (ССА). К примеру, тот же «Ахрар аш-Шам». В результате последних событий на недавнем голосовании руководства данной группировки в ней наметился раскол. Большая часть боевиков этой организации теперь склонна действовать под эгидой ССА, что и дало возможность начать с ними переговоры. Схожие процессы по размежеванию умеренных и радикалов наметились и в других группах, действующих в составе оппозиции. Ситуация сейчас в корне отличается от той, что была год назад. Все эти процессы дают надежду на то, что какой-то режим перемирия будет худо-бедно соблюдаться, а переговоры по направлению конфликта в политическое русло увенчаются успехом», — поводит итог Мардасов.