Террорист ИГ раскрыл план нападения на базу ВВС Турции «Инджирлик»

Багдад, 4 января. Один из содержащихся в иракских тюрьмах боевиков «Исламского государства» по имени Абу Осама рассказал, что у ИГ существует разработанный в подробностях план нападения на расположенную неподалеку от границы Сирии турецкую военную авиабазу «Инджирлик».

«Инджирлик» является самой восточной авиабазой, используемой силами НАТО, там расположен значительный американский контингент и даже дислоцированное США в Турции ядерное оружие.

По словам боевика, уроженца Мосула, ушедшего в ИГ после того, как террористы захватили город, руководство группировки отправило его в Турцию, где он жил в южном курортном городе Адана и занимался разведкой возле расположения авиабазы. Позже он был арестован в турецком аэропорту имени Ататюрка и депортирован в Багдад.

По данным иракских СМИ, лидеры ИГ (группировка запрещена в РФ) запланировали также нападения на нефтяные предприятия в Саудовской Аравии.

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