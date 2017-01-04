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Опубликовано видео с места массового ДТП на МКАД
Происшествия

Опубликовано видео с места массового ДТП на МКАД

Сегодня 14:14
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Опубликовано видео с места массового ДТП на МКАД

Москва, 4 декабря. На юге Московской кольцевой автомобильной дороги в районе Бесединского моста произошли несколько мелких аварий. В Сети была опубликована видеозапись с места ДТП.

Так, пресс-служба Госавтоинспекции Москвы сообщает, что на внешней стороне МКАД между Бесединским и Каширским шоссе произошли порядка шести мелких столкновений автомобилей. Ни один человек в результате инцидента не пострадал. В настоящее время сотрудники ДПС устанавливают причины аварий, принимаются меры для регулирования движения.

Как сообщала «Газета.ру», ранее во Владивостоке пьяный мужчина устроил ДТП, уходя от столкновения.

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Тимур Румянцев
#москва #дтп #мкад
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Сирия: переговоры в Астане будут означать конец «Ан-Нусры»
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