Украинский МИД возмутился словами Ле Пен о российском Крыме

Киев, 4 января. В министерстве иностранных дел Украины официально выразили возмущение в связи со словами лидера французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен о законном возвращении Крыма в состав России. Украинские дипломаты объявили слова французского политика «неуважением к суверенитету и территориальной целостности Украины».

Как подчеркнули представители МИД Украины, «такие заявления будут обязательно иметь последствия, как это уже было в случае отдельных французских политиков». Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины оповестила МИД о запрете для Марин Ле Пен въезда на Украину.

Напомним, как сообщала «Национальная служба новостей», в ходе интервью лидер «Национального фронта» объявила, что с учетом прошедшего в Крыму референдума, вхождение полуострова Крым в состав РФ было законным.

Марин Ле Пэн является одним из кандидатов на пост президента Франции на предстоящих выборах.