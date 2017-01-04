Минобороны показало работу авиации крейсера «Адмирал Кузнецов» у берегов Сирии

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Москва, 4 января. Минобороны России опубликовало видео боевой работы авиакрыла тяжелого крейсера «Адмирал Кузнецов» у берегов Сирии в Средиземное море. Ролик доступен на официальном канале министерства на портале YouTube.

На кадрах записи можно наблюдать взлета палубных истребителей с авианосца, корабли ударной авианосной группы РФ, вспомогательные суда, а также палубные вертолеты.

В составе авиакрыла «Адмирала Кузнецова» входят палубные истребители МиГ-29 и Су-33, многоцелевые вертолеты Ка-27, вертолеты радиолокационного дозора Ка-31, а также разведывательно-ударные вертолеты нового поколения палубного базирования Ка-52К «Катран», уточняет газета «Известия».

Как сообщалось ранее, сейчас в Средиземном море находится корабельная авианосная ударная группа РФ во главе с атомным ракетным крейсером «Петр Великий». В состав группы также входит тяжелый авианосец «Адмирал Кузнецов».

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