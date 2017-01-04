Вандалы повредили памятник Гагарину в Хорватии

Белград, 4 января. Вандалы в время новогодних праздников повредили памятник космонавту Юрию Гагарину в хорватском Загребе, заявил глава консульского отдела посольства РФ в Хорватии Владимир Полянин.

«В отношении памятника Гагарину неизвестные совершили акт вандализма, опален мрамор постамента, повреждена надпись», — заявил Полянин, передает ТАСС.

Предполдагается, что речь идет именно о хулиганской выходке. Памятник космонавту Юрию Гагарину был открыт в центре Загреба в октябре 2016 года.

Ранее Газета.Ru сообщила, что в столице Аргентины открыли памятник Юрию Гагарину.

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