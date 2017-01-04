Делегацию сирийской оппозиции для переговоров в Астане сформируют к 16 января



Дамаск, 4 января. Оппозиция Сирии к 16 января намерена сформировать собственную делегацию для участия в антикризисных переговорах с властями страны.

Сами переговоры, главной целью которых станет поиск мирного разрешения кризиса в республике, запланированы на 23 января. Встреча пройдет в Астане при участии ООН.

Согласно принятому ранее соглашению, делегация будет сформирована при участии гарантов, сообщает агентство Sputnik.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что 9-10 января российские эксперты из России прибудут в Турцию для обсуждения спецпереговоров между правительством Сирии и оппозицией, сообщает газета «Известия».

