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Чиновник расстрелял мэра города на юге Китая
Происшествия

Чиновник расстрелял мэра города на юге Китая

Сегодня 13:47
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Чиновник расстрелял мэра города на юге Китая

Пекин, 4 января. Чрезвычайное событие произошло в городе Паньчжихуа, расположенном на юго-западе Китая — один из руководителей городской администрации попытался убить мэра города и секретаря горкома Коммунистической партии Китая. Нападение произошло в ходе конференции с участием чиновников в городском выставочном комплексе.

Начальник городского управления земельных и природных ресурсов по имени Чэнь Чжуншу в среду около 10.50 по местному времени открыл огонь из пистолета в выставочном центре. Мэр города Паньчжихуа и секретарь горкома КПК получили ранения. Врачи объявили их жизни вне опасности.

Тело нападавшего впоследствии было обнаружено в подвале комплекса. По предварительным данным, он покончил с собой.

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