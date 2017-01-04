Новости Новороссии: Луганск фиксирует танки ВСУ в «серой зоне», Донецк и Ясиноватая под огнем минометов

Новороссия, 4 января. Подразделения ВСУ выпустили почти 90 мин по окраинам Донецка, Ясиноватой и южной части ДНР. Разведка ЛНР зафиксировала танки и артиллерию украинской армии в «серой зоне». Денис Пушилин объяснил, почему переговоры в Минске застыли на мертвой точке.

Пушилин: Киев не способен проявить политическую волю!

Руководитель делегации Донецкой народной республики на переговорах в Минске, председатель народного совета Денис Пушилин заявил, что причиной отсутствия прогресса в минском процессе является политическое безволие украинской власти.

По словам представителя ДНР, положительная динамика в переговорах в Минске может наметиться лишь тогда, когда обе стороны конфликта будут готовы реализовать свои обязательства в рамках установленных участниками контактной группы договоренностей. Однако если народные республики Донбасса уже не раз выражали желание и готовность к мирному урегулированию и выполнению необходимых для этого условий, то украинская сторона по-прежнему не может проявить «политическую волю».

Денис Пушилин подчеркнул, что безволие украинской власти особенно ярко проявилось в ситуации с экономической подгруппой. В 2016 году ее участники не раз срывали работу, несмотря на готовность представителей ДНР и ЛНР к диалогу. Кроме того, абсолютно отсутствуют сдвиги в работе политической подгруппы, так как украинская сторона не имеет какой-либо внятной позиции по этому вопросу, также добавил председатель народного совета ДНР.

Минометные дожди в Донецке и Ясиноватой

По информации представителей силовых ведомств Донецкой народной республики, за минувшие вечер и ночь украинские военнослужащие выпустили по прифронтовым территориям ДНР почти 90 мин.

Киевские силовики вели обстрелы в период с 18.00 по 01.00. В общей сложности с их позиций было выпущено 87 мин калибрами 120 и 82 мм. Под массированными обстрелами оказались населенные пункты Трудовские и Александровка, расположенные на западе от Донецка, и Крутая Балка под Ясиноватой. Кроме того, огонь велся по селу Ленинское Новоазовского района на юге ДНР и району «Вольво-Центра» к северу от столицы.

Напомним, ранее замкомандующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин заявил о почти 300 фактах нарушения режима без огня украинской стороной за сутки. Всего ВСУ 282 раза открывали огонь по прифронтовым зонам ДНР из тяжелых минометов, гранатометов, БМП и стрелкового оружия.

ВСУ «обживают» территорию «серой зоны»

Согласно данным официального представителя штаба Народной милиции Луганской народной республики майора Андрея Марочко, украинские военнослужащие продолжают перебрасывать тяжелую военную технику в населенный пункт, находящийся на территории «серой зоны».

По словам Андрея Марочко, 54-я бригада украинской армии незаконно заняла поселок Новолуганское. В данный момент военнослужащие ведут инженерные работы по оборудованию позиций для размещения тяжелого вооружения. В этот район, кроме того, командованием ВСУ были переброшены танки, артиллерийские орудия и личный состав.

Таким образом, украинская сторона в очередной раз нарушает условия достигнутых в рамках минского процесса соглашений и демонстрирует свое намерение продолжать вести военные действия в Донбассе, резюмировал представитель оборонного ведомства ЛНР. Он также выразил надежду, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в скором времени обратят внимание на незаконные действия украинской армии и примут соответствующие меры.

Напомним, что населенный пункт Новолуганское располагается в окрестностях города Светлодарск. Именно с позиций в этом районе 23 декабря украинские подразделения вели интенсивные артиллерийские обстрелы жилых районов Дебальцево.

Небоевые потери внутри ВСУ продолжают расти

Как сообщил заместитель главы военного комиссариата Кировоградской области Украины Олег Молчанов, в зоне так называемый АТО в Донбассе покончил с собой 21-летний военнослужащий украинской армии.

По информации ведомства, солдат был найден без признаков жизни вблизи линии соприкосновения сторон недалеко от населенного пункта Гнутово Мариупольского района. Зафиксировано, что военнослужащий скончался в результате подрыва гранаты.

Других подробностей происшествия Олег Молчанов не предоставил. Однако он отметил, что обычно по факту смерти или ранения командир соответствующего военного подразделения проводит расследование и затем передает материалы дела в прокуратуру или полицию. Уже потом представители правоохранительных органов принимают решение, открывать уголовное дело или нет. При этом в военной прокуратуре сообщили, что обстоятельства данного инцидента не расследуются.

Напомним, ранее представитель оборонного ведомства ЛНР майор Андрей Марочко сообщил, что разведка республики продолжает фиксировать факты небоевых потерь внутри ВСУ. За последние сутки погибли четыре военнослужащих украинской армии: трое задохнулись угарным газом, еще один погиб в результате выстрела, пытаясь выполнить перезарядку автомата ударом приклада об пол.