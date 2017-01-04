Цукерберг рассказал о вызове, брошенном себе в 2017 году

Нью-Йорк, 4 января. Американский миллиардер и основатель компании Facebook Марк Цукерберг объявил о вызове, брошенном себе в предстоящем году. Для развития своей компании и в порядке личного интереса Цукерберг намерен объездить до конца года все штаты США.

«Моим личным вызовом на 2017 год станет посетить и пообщаться с людьми в каждом штате США до конца следующего года, — пишет Цукерберг на своей странице в Facebook. — Я уже провел много времени во многих штатах, поэтому мне придется посетить лишь порядка 30 штатов в этом году, чтобы исполнить этот вызов. Моя работа состоит в том, чтобы соединить воедино весь мир и дать каждому голос. Я хочу в этом году лично услышать больше этих голосов».

Читатели рекомендовали Цукербергу, обладателю состояния в 57 млрд долларов, посетить повсюду в Америке дома людей, чей доход не превышает дохода рабочего и выслушать то, что могут рассказать элите из Кремниевой Долины простые люди.