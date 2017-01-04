FAN-TV Лента новостей
Цукерберг рассказал о вызове, брошенном себе в 2017 году
Технологии

Цукерберг рассказал о вызове, брошенном себе в 2017 году

Сегодня 13:28
177

Цукерберг рассказал о вызове, брошенном себе в 2017 году

Нью-Йорк, 4 января. Американский миллиардер и основатель компании Facebook Марк Цукерберг объявил о вызове, брошенном себе в предстоящем году. Для развития своей компании и в порядке личного интереса Цукерберг намерен объездить до конца года все штаты США.

«Моим личным вызовом на 2017 год станет посетить и пообщаться с людьми в каждом штате США до конца следующего года, — пишет Цукерберг на своей странице в Facebook. — Я уже провел много времени во многих штатах, поэтому мне придется посетить лишь порядка 30 штатов в этом году, чтобы исполнить этот вызов. Моя работа состоит в том, чтобы соединить воедино весь мир и дать каждому голос. Я хочу в этом году лично услышать больше этих голосов».

Читатели рекомендовали Цукербергу, обладателю состояния в 57 млрд долларов, посетить повсюду в Америке дома людей, чей доход не превышает дохода рабочего и выслушать то, что могут рассказать элите из Кремниевой Долины простые люди.

комментарии
Валентин Меликов
#марк цукерберг
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия: переговоры в Астане будут означать конец «Ан-Нусры»

Сегодня 14:31
41

Новости Новороссии: Луганск фиксирует танки ВСУ в «серой зоне», Донецк и Ясиноватая под огнем минометов

Сегодня 14:00
104

Когда молчат пушки: ЦРУ обвиняет РФ в войне не по правилам

Сегодня 13:07
583

Сирия новости 4 января 2017 12.30: САА уничтожила командиров «Джебхат ан-Нусры», ИГ несет потери в Дейр эз-Зоре

Сегодня 12:30
544

Сирия сегодня: «Адмирал Кузнецов» в действии, удар по «Ан-Нусре», скорый старт переговоров в Астане

Сегодня 12:03
1323
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Остановить «сирийское безумие» и поставить спектакль о наводнении: итоги года–2016. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Сирия: переговоры в Астане будут означать конец «Ан-Нусры»

14:31

Террорист ИГ раскрыл план нападения на базу ВВС Турции «Инджирлик»

14:29

Открытие аэропорта Калининграда после ЧП с лайнером перенесли на 15.00

14:27

Путин поручил Генпрокуратуре проверить формирование программ капремонта

14:25

Опубликовано видео с места массового ДТП на МКАД

14:14

Вандалы повредили памятник Гагарину в Хорватии

14:07

Украинский МИД возмутился словами Ле Пен о российском Крыме

14:00

Новости Новороссии: Луганск фиксирует танки ВСУ в «серой зоне», Донецк и Ясиноватая под огнем минометов

14:00

Минобороны показало работу авиации крейсера «Адмирал Кузнецов» у берегов Сирии

13:59

Чиновник расстрелял мэра города на юге Китая

13:47

Делегацию сирийской оппозиции для переговоров в Астане сформируют к 16 января

13:43

Российские ученые создадут робота для эвакуации людей при ЧС

13:36
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Сирия: переговоры в Астане будут означать конец «Ан-Нусры»
Читать
Закрыть