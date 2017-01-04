Российские ученые создадут робота для эвакуации людей при ЧС

Томск, 4 января. Инженеры Международной лаборатории систем технического зрения Томского госуниверситета намерены создать роботизированную платформу, которая сможет эвакуировать пострадавших из зоны техногенных и природных бедствий, собирать объекты, представляющие опасность.

К важной и ответственной работе ученые приступят уже в 2017 году. Рассчитывается, что умная машина сможет передвигаться со скоростью до 40 километров в час. У робота будет специальная подставка для транспортировки пострадавшего ростом до двух метров. Известно, что зрение робота будет технически совершенным. Изобретение также оснастят спецоборудованием для экспресс-диагностики состояния пострадавших.

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