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Массовые ДТП обездвижили южный участок МКАД: столкнулись более 20 машин
Происшествия

Массовые ДТП обездвижили южный участок МКАД: столкнулись более 20 машин

Сегодня 13:16
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Массовые ДТП обездвижили южный участок МКАД: столкнулись более 20 машин
Москва, 4 января. Южный участок МКАД фактически обездвижен из-за нескольких ДТП. Повреждения получили более двух десятков автомобилей. В настоящее время на внешней стороне МКАД на отрезке между Каширским и Варшавским шоссе копятся пробки.

По данным источника в правоохранительных органах, причиной дорожных аварий стал гололед. «Повреждения получили свыше 20 машин. Медицинская помощь потребовалась двоим людям. В эти минуты на месте ЧП работают правоохранители и городские службы», — добавил собеседник агентства «Интерфакс»

Представители Госавтоинспекции Москвы подтвердили факт ДТП, однако не уточнили число машин, ставших участниками аварий. В ведомстве также заявили, что сведений о пострадавших не получали, уточняет «Газета.ру».

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