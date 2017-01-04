Ученые рассказали об опасности, которая кроется в мясе и шоколаде

Мадрид, 4 января. По мнению испанских ученых, пищевые продукты могут оказывать влияние не только на то, как человек себя чувствует и выглядит, но и на глубинные процессы в его психике. Оказывается, чрезмерное употребление мяса и шоколада способно оказывать тяжелое воздействие на психику.

Эти продукты представляют собой опасность только в случае чрезмерного употребления — тогда у пристрастившихся к поеданию большого количества сладкого или мясного могут возникнуть депрессия и подобные расстройства, ведущие к угнетению психики. По мнению ученых, человеческий организм плохо воспринимает постоянное возбуждающее действие, которое на него оказывают огромные количества сладкой и жирной пищи.

Впрочем, беспокоиться стоит только тем, чье потребление выходит за рамки любых норм — простая любовь к мясу и шоколаду не может нанести вред человеческому организму ни в каких дозах.