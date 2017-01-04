Под Луганск переброшены десятки боевиков «Правого сектора»



Луганск, 4 января. Боевики запрещенного в России украинского националистического движения «Правый сектор» переброшены к линии разграничения в Донбассе. Об этом заявил в среду официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По данным Марочко, около 40 «правосеков» переброшены в район населенного пункта Сизое и урочища Шаров Кут. «Несмотря на относительное затишье, наша разведка продолжает фиксировать усиление позиций ВСУ вблизи линии соприкосновения», — подчеркивают военные ЛНР.

Ранее стало известно о переброске в Донбасс почти 120 экстремистов «Правого сектора». В частности, в район населенного пункта Песчаное Киев перебросил почти 70 националистов, еще полсотни — в район Станицы Луганской, пишет «Газета.ру».