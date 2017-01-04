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Когда молчат пушки: ЦРУ обвиняет РФ в войне не по правилам
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    Когда молчат пушки: ЦРУ обвиняет РФ в войне не по правилам

    13:07  4 Января 2017
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    ЦРУ обвиняет РФ в применении тактики выжженной земли в Сирии

    Директор ЦРУ Джон Бреннан обвинил России в использовании в Сирии тактики выжженной земли. Кроме того, глава Центрального разведывательного управления считает, что Москва намеренно пытается выставить всякую противостоящую ей в Сирии силу в качестве террористов. Все это, резюмирует он, стало причиной значительных разрушений и гибели тысяч мирных граждан.

    «США никогда бы не стали делать ни в каком из этих военных конфликтов то, что россияне делали в Сирии касательно отчасти использованной ими политики выжженной земли, которая привела к разрушениям и смертям тысяч и тысяч мирных жителей», — заявляет Бреннан.

    Свою оценку словам и обвинениям директора ЦРУ Федеральному агентству новостей предоставил Александр Асафов, независимый политолог.

    «Заявления различных американских чиновников по поводу России, по поводу военной компоненты российских усилий в Сирии в последнее время все направлены по вектору максимального обострения риторики. Это и обсуждение того влияния, которое «российские хакеры» якобы оказали на избирательную кампанию в США, это и сегодняшний перенос брифинга Дональда Трампа с представителями американских спецслужб — причем, как мы знаем, по причинам, неведомым самому Трампу — это и заявление Бреннана по поводу тактики выжженной земли. На самом деле мне хочется напомнить господину Бреннану, что термин «ковровые бомбардировки» был придуман не в России. Что сам этот метод ведения боевых действий использовался никак не Россией. Уж точно не представителям силовых ведомств США кого-либо упрекать в ведении войны «не по правилам», — приводит свою точку зрения Александр Асафов.

    Джон Бреннан, директор ЦРУ

    Как бы там ни было, причина, заставившая Бреннана озвучить свои обвинения в адрес России, достаточно проста. Международная коалиция по борьбе с терроризмом, действующая в Сирии и Ираке под руководством Белого дома, показала себя силой крайне неэффективной. «Все ее тактические и стратегические задачи в ближневосточном регионе провалены. Потому американскому руководству сейчас остается только лишь нагнетать обстановку и оправдывать себя с помощью риторических приемов. Я думаю, что в ближайшее время — на протяжении тех самых двух с небольшим недель, которые президенту Обаме осталось находиться у власти — мы услышим и более радикальные заявления. Будут еще обвинения в адрес России. Ее будут обвинять в жестоких методах ведения войны и чудовищных преступлениях против человечности. Все это на фоне наших успехов в Алеппо — в том числе, успехов миротворческих и гуманитарных — и на фоне очевидного отсутствия успехов коалиционных сил в Мосуле», — поясняет эксперт.

    Поскольку США не могут похвастаться собственными военными достижениями на поприще борьбы с международным терроризмом, они стремятся очернить и компрометировать достижения других. Возможно, что сейчас Бреннан готовит почву для еще более громогласных обвинений в адрес России со стороны своего начальства. 

    «Когда молчат пушки, разговаривают газеты», — подводит итог Асафов.

    Автор: Иван Верихов
    #дональд трамп #россия #сша #сирия #александр асафов #джон бреннан
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