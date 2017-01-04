ЛНР: бойцы ВСу за сутки трижды нарушили перемирие

Луганск, 4 января. Киевские силовики за минувшие сутки трижды обстреляли позиции народной милиции ЛНР, несмотря на перемирие, заявили в Минобороны ЛНР.

ВСУ задействовали 82-миллиметровые минометы при обстреле района села Калиновка с направлений Светлодарска и поселка городского типа Луганское. Также в ход пошли автоматические станковые гранатометы АГС, ручные противотанковые гранатометы РПГ и стрелковое оружие.

С направления села Лобачево киевскими силовиками из минометов калибра 82 миллиметра обстрелян район села Желтое.

Ранее Национальная служба новостей сообщала, что трое бойцов ВСУ погибли при подрыве на мине.

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