ЛНР: бойцы ВСу за сутки трижды нарушили перемирие

Луганск, 4 января. Киевские силовики за минувшие сутки трижды обстреляли позиции народной милиции ЛНР, несмотря на перемирие, заявили в Минобороны ЛНР.
ВСУ задействовали 82-миллиметровые минометы при обстреле района села Калиновка с направлений Светлодарска и поселка городского типа Луганское. Также в ход пошли автоматические станковые гранатометы АГС, ручные противотанковые гранатометы РПГ и стрелковое оружие.
С направления села Лобачево киевскими силовиками из минометов калибра 82 миллиметра обстрелян район села Желтое.
Ранее Национальная служба новостей сообщала, что трое бойцов ВСУ погибли при подрыве на мине.