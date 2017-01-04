Турецкая полиция арестовала 27 человек после новогоднего теракта в Стамбуле

Анкара, 4 января. В ходе спецоперации, проведенной для выявления причастных к совершению кровавого новогоднего теракта в стамбульском ночном клубе Reina, полиция Турции задержала 27 человек. Спецоперация прошла в городе Измир.

Как сообщили местные новостные источники, предполагается, что некоторые из задержанных могут быть членами террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ по решению Верховного суда).

Напомним, «Национальная служба новостей» сообщала о том, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил сегодня, что установлена личность террориста, совершившего теракт в клубе и сумевшего в дальнейшем скрыться от полиции.

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