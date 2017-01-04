WikiLeaks объявил награду за секретные данные об окружении Обамы

Вашингтон, 4 января. Портал WikiLeaks готов заплатить 20 тыс. долларов тому, кто сможет предоставить сведения о пропаже важных документов в администрации действующего президента США Барака Обамы. Сообщение об этом появилось в официально Twitter организации.

«Мы предлагаем вознаграждение в 20 тыс. долларов за сведения, которые приведут к раскрытию или аресту любого агента администрации Обамы, уничтожающего важные записи», — сказано в микроблоке WikiLeaks в Twitter.

Кроме того, портал WikiLeaks обнародовал письмо из Национального архива США от 2009 года, в котором сообщается об исчезновении жесткого диска на два терабайта с информацией аппарата Хиллари Клинтон, в частности, конфиденциальные данные о ряде сотрудников Белого дома, сообщает «Газета.ру».

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