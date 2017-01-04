Окраины Донецка переночевали под минометным огнем ВСУ



Донецк, 4 января. Киевские силовики обстреляли прифронтовые территории Донецкой народной республики. По данным военных ДНР, по окраинам Донецка, Ясиноватой и селу Безыменное выпустили почти 90 мин.

Как сообщил источник в оборонном ведомстве ДНР, огонь ВСУ вели из тяжелых орудий, били по поселкам Трудовские, Александровка и Крутая Балка. Кроме того, мины выпустили по окрестностям «Вольво-Центра» на севере Донецка и селу Ленинское Новоазовского района.

Всего с 18.00 3 января до 01.00 4 января украинские силовики выпустили 87 мин, уточнили военные ДНР.

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