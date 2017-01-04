Экс-тренер призвал не пускать команду из РФ на Олимпийские игры-2018

Москва, 4 января. Бывший тренер женской сборной РФ по биатлону Вольфганг Пихлер призвал полностью отстранить российскую команду от участия в зимних Олимпийских играх в Южной Корее, которые должны пройти в 2018 году. Несмотря на то, что от такого решения пострадают и ни в чем не повинные спортсмены, сейчас, по словам Пихлера, «в других мерах смысла нет».

Комментарии, которые сделал тренер в связи с публикацией новой части доклада WADA, подготовленного под руководством Ричарда Макларена, опубликовала газета Frankfurter Allegemeine Sport.

«Если все сказанное подтвердится, россиянам нужно предоставить олимпийскую паузу и исключить. Конечно, невиновных это тоже коснется, но ни в каких других мерах смысла не будет», — объявил Пихлер, подчеркнув, что «тогда у России будет время подумать», после чего можно будет пересмотреть эту ситуацию и «начать все с начала».

Напомним, как сообщала «Газета.ru», в связи с опубликованием новой части доклада WADA передало Международной легкоатлетической федерации список из примерно 200 российских легкоатлетов, подозреваемых в употреблении допинга.

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