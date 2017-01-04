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Ирак: военный вертолет рухнул у города Байджи, пилоты погибли
Происшествия

Ирак: военный вертолет рухнул у города Байджи, пилоты погибли

Сегодня 12:13
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Ирак: военный вертолет рухнул у города Байджи, пилоты погибли

Багдад, 4 января. Вертолет иракских ВВС упал неподалеку от расположенного в центральной части Ирака города Байджи. По предварительным данным, погибли два человека на борту вертолета.

Как сообщает телеканал Sky News Arabia, по предварительным данным, причиной падения вертолета являются технические неполадки. Подробности на данный момент неизвестны, однако сообщение о падении вертолета в провинции Тикрит было подтверждено различными источниками.

Судя по данным международного центра по мониторингу террористической активности, вертолет упал к северу от города Байджи, между действующей там авиабазой К2 и расположенным близ города нефтеперерабатывающим заводом.

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