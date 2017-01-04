Сирия, 4 января. Подразделения САА нанесли ИГ* урон в живой силе в ходе столкновений на окраине Дейр эз-Зора. На востоке города Алеппо возобновилась работа нескольких заводов. В ходе наступления сирийской армии на позиции «Джебхат ан-Нусры»** на севере от Хомса было ликвидировано множество боевиков, в том числе несколько командиров, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

По данным источника, близкого к боевикам оппозиционных формирований, установленный на территории Сирии режим прекращения огня находится под угрозой срыва из-за продолжающихся наступлений правительственной армии на позиции повстанческих сил в районе долины Вади Барда на северо-западе от Дамаска. Однако, по данным командования САА, подразделения сирийской армии намерены вернуть под контроль расположенные в регионе водные источники, из которых вода поступает в столицу. Как сообщил губернатор провинции Дамаск Аля Ибрагим, ряд повстанческих группировок готовы заключить соглашение о локальном примирении в Вади Барда, однако им препятствуют боевики формирования «Джебхат Фатх аш-Шам». В результате командование правительственных войск приняло решение не идти на уступки террористам и окончательно уничтожить их оплот в окрестностях Дамаска.

Провинция Тартус

В порт города Тартус прибыл паром «Александр Ткаченко» с военной техникой Вооруженных сил Российской Федерации. На борту находятся военные грузовики «Камаз» и «Урал», а также несколько десятков военнослужащих саперных подразделений, которые в скором времени примут участие в операции по разминированию освобожденных от боевиков районов города Алеппо.

Провинция Алеппо

Возобновилась работа заводов в районе Аль-Аркуб в восточной части города Алеппо. В данный момент ведутся мероприятия по ремонту поврежденных машин и механизмов, а также по уборке территорий предприятий. Как отметил премьер-министр Сирии Имад Хамис, восстановление промышленности города в данный момент является одним из приоритетных направлений работы в регионе.

Провинция Хомс

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) провели атаку опорных пунктов боевиков формирования «Джебхат Фатх аш-Шам» вблизи населенного пункта Аль-Махатта на севере от города Хомс. Военнослужащие правительственных войск нанесли по террористам мощный удар из артиллерии. Сообщается, что в ходе столкновений боевики потеряли несколько отрядов. В числе обезвреженных террористов было несколько полевых командиров группировки. В данный момент САА продолжает атаковать укрепрайоны «Ан-Нусры» в регионе.

Провинция Дейр эз-Зор

По информации медиа-центра провинции Дейр эз-Зор, в данный момент недалеко от аэропорта города Дейр эз-Зор идут ожесточенные бои между правительственными войсками и отрядами террористов ИГ. Сирийская артиллерия обстреливает укрепленные районы боевиков. Ликвидировано несколько террористов. Другие подробности о ходе столкновения в настоящий момент уточняются.

Провинция Идлиб

Согласно данным портала The Inside Source, самолеты ВВС международной коалиции нанесли несколько авиаударов по опорным пунктам боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра» в провинции Идлиб. Источник сообщает, что в результате операции было ликвидировано как минимум 27 членов формирования, также значительные разрушения получил ключевой в регионе опорный пункт террористов.

Ирак

Премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади заявил, что его политические противники намеренно искажают информацию о терактах в Багдаде с целью подорвать доверие граждан к нему. Так, по его словам, некоторые оппозиционные политические партии распространяют дезинформацию о количестве жертв в результате взрывов и сеют, таким образом, панику среди гражданского населения.