Глава ЦРУ объяснил, почему боится Путина

Вашингтон, 4 января. Директор ЦРУ Джон Бреннан заявил в телеинтервью на канале PBS, что в Сирии Россия якобы использовала «тактику выжженной земли» и что российский лидер Владимир Путин «Склонен играть мускулами».

Бреннан отметил, что в США всегда чувствовали, что президент России Владимир Путин «является человеком, который отличался большой напористостью и агрессивностью». Глава ЦРУ объяснил, что сторона СШа внимательно следит за действиями Путина «в таких местах, как Крым, Украина и Сирия».

«Он склонен играть мускулами и не только сам, но и в плане военного потенциала России… Он стремился продвигать интересы России на тех территориях, где был политический вакуум и конфликты. Однако он не придерживается тех же типов правил, которых придерживаемся мы», — выразил свое мнение о российском лидере Джон Бреннан.

Ранее, как сообщает Национальная служба новостей, руководство ЦРУ отличилось рядом высказываний о якобы вмешательстве «русских хакеров» в дела США.

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