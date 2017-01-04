Видео ЧП с пассажирским лайнером в Калиниграде появилось в Сети

Калининград, 4 января. Пассажирский лайнер «Аэрофлота» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в калининградском аэропорту «Храброво». Видео инцидента появилось в Сети.

ЧП произошло накануне, 3 января. Самолет выполнял рейс Москва — Калининград. Очевидцы назвали аварийную посадку лайнера «посадкой на брюхо». После инцидента работу воздушной гавани приостановили до 11.00 мск среды, 4 января.

Известно, что на борту самолета находилось 167 пассажиров и семь членов экипажа. В результате происшествия медицинская помощь потребовалась шестерым пассажирам. У всех диагностировали ушибы и ссадины, сообщает НСН.

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