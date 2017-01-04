Французские «левые» выступили против конфронтации с Россией

Париж, 4 января. Выдвижение в качестве кандидата на пост президента Франции кандидатуры премьер-министра Мануэля Вальса является признаком того, что французские социалисты больше не видят президента Франсуа Олланда в качестве своего лидера. По заявлениям ряда представителей партии, Олланд вызвал последовательное неудовольствие французов в том числе своей внешней политикой.

«Мы должны понять, кто именно будет представлять партию социалистов. В любом случае, я думаю, что вне зависимости от результатов итогового голосования отношения между Францией и Россией должны улучшиться», — заявил в беседе с «Известиями» экс-глава МИД Франции, член Социалистической партии Ролан Дюма.

Ранее, напомним, стало известно, что лидеры французской Республиканской партии и «Национального фронта» высказались за нормализацию отношений с Россией при постепенно свертывании режима санкций. Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен заявила даже, что поддерживает присоединение Крыма к России. Теперь, как отмечает «Газета.ru», ей может быть за это закрыт