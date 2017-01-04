В центре Петербурга поймали мужчину с пулеметом «Максим»

Санкт-Петербург, 4 января. В центре Петербурга задержали мужчину с пулеметом «Максим». Перед этим он успел перепугать отдыхающим в барах на Думской улице.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, оказалось, что мужчина проживает в квартире, расположенной в том же здании, что и несколько ночных клубов. С пулеметом он выбрался на улицу днем 2 января. Посетители питейных заведений увидели, как он тянет за собой пулемет, перепугались и вызвали полицию.

Стражи порядка оперативно доставили 46-летнего мужчину в отделение полиции. Оказалось, что он работает охранников в одном из университетов города. Пулемет, по предварительным данным, не может стрелять.Сейчас оружие изъяли и направили на исследование, сообщает НСН.

