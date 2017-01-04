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Бельгийские студенты борются за возможность изучать русский язык
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Бельгийские студенты борются за возможность изучать русский язык

Сегодня 11:37
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Бельгийские студенты борются за возможность изучать русский язык

Лёвен (Бельгия), 4 января. Студенты в Бельгии требуют вернуть русский язык в качестве предмета учебной программы в университете города Лёвен. студенты считают, что отсутствие специалистов по России лишь усугубит непонимание между РФ и Западом.

Студенты старейшего университета города Лёвен возмущены известием о закрытии отделения русского языка и русской культуры. Отметим, что кафедра славистики существовала более 30 лет.

«Такое решение принято в связи с упавшим интересом к России», — прокомментировал декан отделения славистики Йо Толлебек решение совета университета.

Студенты же требуют не вычеркивать русский язык из образовательной программы, утверждая, что это может стать серьезной ошибкой.

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