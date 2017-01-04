Российские военные предотвратили крупный теракт в Алеппо

Алеппо (Сирия), 4 января. Российские военные предотвратили крупный теракт в одном из кварталов сирийского города Алеппо, заявил начальник Международного противоминного центра ВС РФ Игорь Михайлик.

По его словам, когда террористы покидали один из кварталов города, они специально бросили на улице заминированный грузовик. Автомобиль был начинен почти 300 кг взрывчатки, подчеркнул он. Бомбу планировалось активировать через несколько дней, когда в Алеппо начали возвращаться местные жители.

«Автомобиль был подготовлен по типу «джихад-мобиля» и установлен в густонаселённом районе. Он был предназначен для подрыва в период в районе обеда, когда здесь собирается большое количество как автомобилей, так и мирных жителей», — пояснил Михайлик.

Российские саперы применили спецустройства, однако обезвредить взрывчатку на месте не удалось. В итоге грузовик переместили вывезли на полигон, где он был уничтожен.