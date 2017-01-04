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Сирия: Турция назвала дату переговоров в казахской Астане
Политика

Сирия: Турция назвала дату переговоров в казахской Астане

Сегодня 11:14
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Сирия: Турция назвала дату переговоров в казахской Астане

Анкара, 4 января. Намеченные переговоры по мирному процессу в Сирии пройдут в столице Казахстана 23 января. Такую информацию распространило агентство Bloomberg со ссылкой на министерство иностранных дел Турции. 

Ранее стало известно, что представители России будут в Турции 9 и 10 января. Будут обсуждаться вопросы подготовки мирных переговоров в Астане, а также меры, которые будут применяться сторонами против нарушителей режима перемирия, введенного под Новый год в Сирии.

Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обещал всесторонне поддержать запланированные мирные переговоры. Основным их условием он назвал устойчивое соблюдение режима прекращения огня в Сирии, гарантом которого выступают Россия, поддерживающая сторону сирийской официальной власти, и Турция, выступающая на стороне оппозиции.

Между тем, как сообщала «Газета.ru», ряд групп сирийской оппозиции отказался от участия в переговоров, обвинив Дамаск в нарушениях режима перемирия.

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